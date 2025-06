Pacchetto Eternità recensione | Il Six Feet Under bulgaro intriso di humor nerissimo

Scopri il potere di un cinema che oscilla tra humor nero e riflessione profonda con "Pacchetto Eternità", la dark comedy bulgara di Margherita Ilieva. Tra tradizione e innovazione, questa opera prima ci conduce nel mondo delle pompe funebri, scenario ideale per esplorare temi universali come famiglia, perdono e seconde possibilità. Un mix irresistibile di ironia e introspezione che non puoi perderti.

Al cinema con Mammut Film la dark comedy bulgara, opera prima della regista Margherita Ilieva, che riflette su famiglia, perdono e seconde possibilità. Da Six Feet Under al ferocissimo La morte è un problema dei vivi, passando per il nostrano I cassamortari, le pompe funebri sono diventate lo sfondo perfetto per un'originale riflessione sul senso della vita e sui comportamenti umani. Non è un caso che, per il suo esordio alla regia, Magdelena Ilieva abbia deciso di concentrarsi proprio su un'impresa funebre a gestione familiare o meglio, di ciò che ne resta dopo una serie di drammatici lutti. A mandare avanti la baracca, in modo disastroso per altro, in Pacchetto Eternità, è Bobkata, interpretato da Stoytan Doychev, che condivide una curiosa somiglianza col . 🔗 Leggi su Movieplayer.it