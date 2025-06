Ottocento studenti al Teatro del Maggio per la prova generale sulle note di Mozart e Prokof’ev grazie a Fondazione CR Firenze

Un evento straordinario ha riempito il Teatro del Maggio di Firenze, coinvolgendo 800 giovani studenti in un’esperienza musicale unica. Grazie alla visione e all’impegno della Fondazione CR Firenze, questi studenti hanno potuto ascoltare e vivere le note di Mozart e Prokof’ev come mai prima d’ora. Un’occasione che promette di accendere la passione per la musica e di ispirare le future generazioni, lasciando un’impronta indelebile nel loro percorso culturale.

Arezzo, 5 giugno 2025 – Thomas Guggeis ha diretto l'Orchestra del Maggio per la prova generale del concerto, dedicata alle scuole La Sala Zubin Mehta del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino si è trasformata questa mattina in un'aula dove 800 studenti delle scuole secondarie (il 60% under 13 anni) hanno potuto ascoltare l’esibizione dell’Orchestra del Maggio, diretta dal maestro Thomas Guggeis, che ha eseguito composizioni di Mozart e opere di Prokof'ev, regalando ai giovani spettatori un viaggio attraverso due secoli di grande musica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ottocento studenti al Teatro del Maggio per la prova generale sulle note di Mozart e Prokof’ev grazie a Fondazione CR Firenze

