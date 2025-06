ottimo ponte del 2 giugno siamo in ripresa

Eventi di stagione stanno attirando numerosi visitatori, confermando il ruolo di Cesenatico come meta di eccellenza. Con il bel tempo a supporto, la località si prepara a vivere un’estate all’insegna del divertimento e della tradizione, rafforzando la sua posizione tra le destinazioni preferite dagli italiani. La ripresa è evidente, e Cesenatico si conferma pronta a offrire un’estate indimenticabile a residenti e turisti.

Cesenatico è la più importante località turistica della provincia di Forlì-Cesena ed il sindaco Matteo Gozzoli non vede delle particolari criticità nei dati statistici e sostanzialmente è sulla linea dei balneari: "Su questi dati molto ha influito il meteo, tant’è che in generale abbiamo visto le città d’arte in crescita, mentre sulla costa il trend è di segni meno, anche se non sono eclatanti. A Cesenatico le manifestazioni, i tornei e gli appuntamenti sportivi hanno portato gente e anche la Pasqua ci ha consentito di tenere il mercato. Sono convinto che se avessimo avuto una primavera più calda, gli arrivi e le presenze sarebbero stati maggiori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it