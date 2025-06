Ostia Droghei-Marotta | Chiesti i fondi per la casa della cultura Gigi Proietti

Ostia si distingue ancora una volta per il suo spirito di comunità e passione culturale. La richiesta di fondi alla Regione Lazio per la Casa della Cultura “Gigi Proietti” testimonia l’impegno di un territorio che crede nel potere della cultura come motore di rinascita e coesione. Con questa iniziativa, Ostia punta a trasformare l’ex Mercato San Fiorenzo in un polo vibrante di arte, idee e incontri, perché il futuro si costruisce anche grazie alle radici culturali profonde.

Ostia, 5 giugno 2025- “Ostia ha bisogno di cultura, spazi pubblici e comunità. Con una mozione in Consiglio regionale abbiamo chiesto alla Regione Lazio di garantire il pieno utilizzo dei fondi FESR destinati alla realizzazione della Casa della Cultura “Gigi Proietti”, nell’ex Mercato San Fiorenzo di via Calenzana, Municipio X. Un progetto nato nel 2020 grazie all’impegno di oltre cinquanta realtà del territorio: associazioni, comitati, giovani e cittadini che chiedono uno spazio aperto alla cultura, all’aggregazione e alla legalità”. “La Casa della Cultura può diventare un presidio per il litorale romano, con sala spettacoli, biblioteca, aule studio, sale polifunzionali, spazi per la musica e la creatività. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Cultura Ostia Casa Fondi

