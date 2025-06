Osservatorio mondo | le notizie in breve

L’osservatorio mondiale mette in evidenza un'idea provocatoria: tassare i turisti per salvaguardare gli ecosistemi a rischio. Quando il turismo di massa minaccia l’ambiente, questa proposta potrebbe rappresentare una svolta sostenibile, incentivando comportamenti più responsabili e proteggendo le bellezze naturali per le generazioni future. Scopriamo insieme le notizie più importanti di oggi, perché il futuro del nostro pianeta merita attenzione e azione immediata.

Tassare i turisti per difendere l’ecosistema Se l’ecosistema è a rischio, soprattutto nei luoghi dove il turismo (di massa) è la prima voce delle entrate, la soluzione è tassare i . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Osservatorio mondo: le notizie in breve

