Osservatorio Europa | le notizie in breve

Benvenuti all'Osservatorio Europa, il nostro spazio dedicato alle notizie più importanti e sorprendenti dal continente. Oggi vi portiamo davanti a una delle novità più rilevanti: la Francia mette al bando il fumo all’aperto in quasi ogni luogo pubblico, segnando un record mondiale. Un passo deciso verso una società più sana e responsabile: scoprilo con noi.

La Francia vieta il fumo all’aperto quasi ovunque Si tratta del divieto di fumo più ampio mai applicato fino ad ora – già altri paesi limitano la sigaretta all’aperto (in . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Osservatorio Europa: le notizie in breve

Altri articoli sullo stesso argomento

Osservatorio Europa: le notizie in breve - L'Osservatorio Europa offre un'analisi concisa delle ultime notizie. Tra i temi trattati, un allarmante studio dell'«Institute of Marine Research di Bergen» evidenzia come la pesca eccessiva stia mettendo a rischio le aringhe in Norvegia.

Segui queste discussioni su X

L’elenco integrale dei bandi dell’Osservatorio ONSAI realizzato dal @cnappc con Cresme Europa Servizi. Iperattivismo dell’Agenzia guidata da Alessandra dal Verme @agenziademanio di @giorgiosantilli Tweet live su X

Cina ed Europa avvicinate da America First La seconda amministrazione Trump vista da Pechino. È online l’articolo di Wang Huiyao per il Bollettino Imperiale, l'osservatorio di Limes dedicato alla Cina a cura di Giorgio Cuscito Tweet live su X

Commissione Europea - L'Unione Europea in sintesi