Ospedale Santobono di Napoli sprint sul trapianto di rene | si parte a settembre

Al Santobono di Napoli, l’attesa sta per finire: a settembre si apre ufficialmente la lista d’attesa per i trapianti di rene pediatrico, offrendo nuove speranze a bambini e adolescenti affetti da patologie congenite e acquisite. Un passo fondamentale per garantire loro una vita più sana e piena di futuro, grazie a un team medico all’avanguardia e a tecnologie sempre più avanzate.

