Ospedale di Terni solidarietà nel ricordo del piccolo Damiano | donazioni per Pediatria e le attività del Centro Baobab

L’Ospedale di Terni si anima di solidarietà e affetto nel ricordo del piccolo Damiano Bisci. I genitori, dopo aver sostenuto famiglie con bambini oncologici, hanno deciso di mantenere vivo il suo spirito attraverso donazioni significative alle attività di pediatria e al centro Baobab. Un gesto che testimonia come il dolore possa trasformarsi in speranza e aiuto concreto per i più piccoli. La loro generosità sarà un faro di luce per tutta la comunità.

Un altro significativo gesto di solidarietà compiuto dai genitori del piccolo Damiano Bisci, scomparso prematuramente. Oltre ad aver aiutato due famiglie con bambini oncologici, hanno voluto mantenere vivo il ricordo del loro adorato figlio, donando delle poltrone relax al reparto di Pediatria. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Ospedale di Terni, solidarietà nel ricordo del piccolo Damiano: donazioni per Pediatria e le attività del Centro Baobab

