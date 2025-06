Osimhen novità incredibile da Sky Sport | ecco la risposta del Napoli all’Al Hilal

Osimhen, protagonista di un’estate infuocata, è al centro di una novità incredibile che scuote il mondo del calcio: Sky Sport rivela la risposta sorprendente del Napoli all'interesse dell'Al Hilal. A meno di due settimane dal traguardo storico del quarto Scudetto, gli azzurri si preparano a vivere momenti decisivi, con la consapevolezza che questa stagione passerà alla storia. Il futuro dell’attaccante nigeriano si fa sempre più incerto, lasciando tutti con il fiato sospeso...

Arrivano novità in merito a Victor Osimhen, calciatore che con ogni probabilità lascerà il Napoli a titolo definitivo in estate: c'è un'ultim'ora molto importante. Il calendario segna appena 5 giugno, poco meno di due settimane al finale di stagione che ha sancito il quarto Scudetto della storia della SSC Napoli. Un traguardo davvero eccezionale per una squadra che sembrava partire per altri obiettivi, ma ora gli azzurri hanno la possibilità di arrivare a questo calciomercato con l'appeal di chi ha appena vinto la Serie A, oltre ovviamente a una disponibilità economica che, com'è ormai ben risaputo da tutti, è molto importante.