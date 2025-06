Osimhen l’amico-giornalista lancia la bomba sul futuro | riguarda la Serie A

Victor Osimhen, il fulcro del nostro attacco e protagonista dello storico scudetto azzurro, torna al centro delle speculazioni sul suo futuro. Dopo una stagione in prestito al Galatasaray, il suo destino si fa sempre più incerto, con l’interesse del club saudita Al Hilal e Simone Inzaghi che spinge per un trasferimento. Ma cosa riserverà il mercato e il nostro campionato? La risposta potrebbe sorprenderci.

Novità sul futuro di Victor Osimhen: la notizia improvvisa ha a che fare anche con il campionato italiano. Ancora molto dubbio il futuro di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano, vero trascinatore dello storico terzo scudetto azzurro, ha disputato la stagione ormai trascorsa in prestito al Galatasaray, ma sembra essere pronto ad un trasferimento. Forte l'interesse da parte del club saudita Al Hilal, con Simone Inzaghi che spinge sempre di più per avere una punta come Osimhen ( clicca qui per le ultime novità sull'affare ). Nelle ultime ore, però, è stato rivelato un particolare decisamente importante su quelli che sono gli sviluppi ultimi.