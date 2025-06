osimhen l al hilal attende una risposta entro domani proposto un ingaggio da 30 milioni a stagione

Victor Osimhen si avvicina sempre di più a una nuova sfida in Arabia, con l’Al Hilal pronto ad offrire un ingaggio da 30 milioni di euro a stagione. Dopo un prestito al Galatasaray, il centravanti nigeriano è nel mirino della squadra di Simone Inzaghi, che attende una risposta entro domani. La trattativa si fa intensa, e il futuro di Osimhen potrebbe scrivere un nuovo capitolo nel calcio internazionale.

Victor Osimhen sembra sempre più vicino ad approdare in Arabia, precisamente all’Al Hilal (neo squadra di Simone Inzaghi), dopo aver trascorso un anno in prestito al Galatasaray. Per Osimhen l’Al Hilal attende una risposta entro domani. Il giornalista inglese Ben Jacobs, esperto di mercato, scrive su X: L’Al-Hilal si aspetta una risposta da Victor Osimhen entro venerdì al massimo. C’è ottimismo sul fatto che il nigeriano accetterà un’offerta da 30 milioni di euro a stagione, in tempo per il Mondiale per Club. Il club ha provato ad acquistarlo nel 2023, mentre lui la scorsa estate aveva accettato l’Al-Ahli, ma il Napoli aveva chiesto più soldi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it