Osimhen Juve si riapre tutto? L’affare con l’Al Hilal è a rischio per questo motivo | un club vuole convincerlo a giocare in quel campionato Ultime

Il futuro di Osimhen è ancora tutto da scrivere, con le ultime notizie che riaprono la corsa tra Juve e Al Hilal. L’interesse del club arabo sembra raffreddarsi, lasciando spazio a nuove ipotesi e strategie. Tuttavia, un altro club si fa avanti per convincerlo a scegliere un campionato competitivo e prestigioso. La situazione rimane in equilibrio, e il destino dell’attaccante nigeriano dipende ancora da molte variabili. La prossima mossa potrebbe cambiare gli scenari di mercato dei top club europei.

Osimhen Juve, si riapre tutto per il futuro dell’attaccante nigeriano: le ultimissime sull’interesse dell’Al Hilal. L’affare Osimhen Al Hilal non è più scontato. Anzi. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’attaccante accostato al calciomercato Juve, non avrebbe trovato alcun accordo con il club arabo. Il Galatasaray, adesso, è la squadra in pole per mantenere il talento nigeriano in Turchia. PAROLE – «L’accordo tra Victor Osimhen e Al Hilal, sul punto di fallire perché non c’è accordo con il giocatore. Il Galatasaray è entrato in gara con forza, cercando di concludere l’affare». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve, si riapre tutto? L’affare con l’Al Hilal è a rischio per questo motivo: un club vuole convincerlo a giocare in quel campionato. Ultime

