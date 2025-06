Osimhen Juve c’è ancora speranza? Il Napoli ha risposto così alle prime offerte dell’Al Hilal Cosa sta succedendo per il nigeriano

Il futuro di Victor Osimhen continua a essere al centro del mercato internazionale, con il Napoli deciso a tenere il suo attaccante di punta nonostante le avances dell’Al Hilal. Dopo aver respinto le prime offerte, i partenopei mantengono alta la guardia e sembrano determinati a non cedere sotto i 75 milioni di euro, la clausola rescissoria. Resta da capire se Juve e altri club riusciranno a cambiare le carte in tavola in questa intricata trattativa.

Osimhen Juve, il Napoli ha declinato le prime offerte dell’Al Hilal. Cosa sta succedendo per il nigeriano, obiettivo dei bianconeri. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli ha respinto le prime offerte dell’Al Hilal per Victor Osimhen, ritenendole insufficienti rispetto al valore fissato nella clausola rescissoria, pari a 75 milioni di euro. Il club azzurro, infatti, non intende fare sconti per il suo attaccante, tornato dal prestito al Galatasaray e seguito anche dal calciomercato Juve. L’Al Hilal, però, non ha intenzione di mollare e si prepara a presentare una nuova proposta da circa 70 milioni di euro, cercando di avvicinarsi alla cifra richiesta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve, c’è ancora speranza? Il Napoli ha risposto così alle prime offerte dell’Al Hilal. Cosa sta succedendo per il nigeriano

In questa notizia si parla di: Prime Napoli Offerte Hilal

Quotidiani sportivi, le prime pagine: Napoli e Inter, Scudetto al fotofinish - Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, lunedì 19 maggio 2025, catturano l’attenzione con il duello al fotofinish tra Napoli e Inter per lo scudetto.

Buongiorno da http://ILNAPOLIONLINE.COM ?RASSEGNA STAMPA? Prime pagine sportive del 3 giugno Partecipa alla discussione

buongiorno da http://ilnapolionline.com ?RASSEGNA STAMPA? PRIME PAGINE DEL 27 MAGGIO Partecipa alla discussione

Osimhen-Al Hilal, ancora non ci siamo: rifiutate le prime offerte dall'Arabia Saudita - Sembra tutt'altro che vicina la chiusura della trattativa per la cessione di Victor Osimhen all'Al Hilal. Come riportato da Gianlucadimarzio.com, infatti, il Napoli ha rifiutato le prime offerte arriv ... Si legge su msn.com

SKY - Di Marzio: "Napoli, rifiutate le prime offerte dell'Al Hilal per Osimhen, le ultime" - Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, Il Napoli ha rifiutato le prime offerte dell'Al Hilal per Osimhen: "Napoli, rifiutate le prime offerte dell'Al Hilal per Osimhe ... Secondo napolimagazine.com

Sky, il Napoli ha rifiutato l’offerta dell’Al-Hilal per Osimhen. Non c’è neanche l’accordo col calciatore - Nulla di fatto per Victor Osimhen. Secondo Sky Sport, il Napoli avrebbe rifiutato l'offerta dell'Al-Hilal per l'attaccante nigeriano ... ilnapolista.it scrive

Carlo Ancelotti Before and Now 2024 #carloancelotti #football #player #italy #stiifgm