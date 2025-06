Osimhen è il primo giocatore chiesto da Inzaghi all’Al Hilal | gli ha inviato un messaggio

Inzaghi già sogna in grande per l'Al Hilal: il suo primo obiettivo è Osimhen, il fulcro dell'attacco desiderato ardentemente dal tecnico. Con un messaggio diretto e convinzioni solide, l'allenatore si sta dando da fare per portare il talento nigeriano in Arabia Saudita. La sfida è aperta: riuscirà Inzaghi a convincere Osimhen a cambiare rotta? Continuate a leggere per scoprire gli ultimi sviluppi di questa intrigante trattativa.

Inzaghi sta pianificando il primo mercato all'Al Hilal e ha avanzato già una richiesta al suo club: per l'attacco vuole Osimhen e sta provando a convincerlo personalmente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Osimhen Juventus, è il primo della lista e lui ha messo i bianconeri al primo posto ma… La posizione del Napoli è netta. Svelato il piano dei bianconeri - Victor Osimhen è il principale obiettivo di mercato per la Juventus, secondo quanto rivelato. Tuttavia, il Napoli mantiene una posizione ferma riguardo al suo attaccante.

Segui queste discussioni su X

Victor #Osimhen è il primo grande nome fatto da Simone #Inzaghi per l’#AlHilal • Clausola rescissoria di 75M • Trattativa in corso con il giocatore e il suo agente #calciomercato Tweet live su X

Gazzetta: “Per la Juventus il primo obiettivo resta Victor Osimhen: sarebbe il profilo perfetto e al Galatasaray ha brillato, ma la strada è in salita perché il Napoli vorrebbe evitare di darlo alla Juventus. La clausola rescissoria da 75 milioni è valida solo per l’este Tweet live su X

Su questo argomento da altre fonti

STRAIGHT FROM THE NAPOLI DRESSING ROOM #shorts #NapoliTriculure #NAPOLISCUDETTO