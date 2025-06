Osimhen da Inzaghi offerta inviata al Napoli | pioggia di milioni per De Laurentiis

In casa Napoli si respira un'aria di grande fermento: tra offerte faraoniche e strategie di mercato, il futuro di Victor Osimhen è al centro delle attenzioni. Con l'obiettivo di rinforzare la rosa e puntare a una stagione ancora più spettacolare, la società sta lavorando senza sosta. La domanda è: quale sarà il destino dell'attaccante nigeriano? La risposta potrebbe cambiare le sorti del club e riaccendere il sogno di un nuovo trionfo.

In casa Napoli, di fatto, ci sono da registrare delle grosse novità sul futuro di Victor Osimhen. Il Napoli ha tutta la voglia di costruire una squadra davvero importante per la ricca stagione dell’anno prossimo. I partenopei, infatti, si vogliono far trovare pronti in vista delle tantissime competizioni che dovranno affrontare. Lo stesso Antonio Conte ha già ribadito che bisogna lavorare tantissimo sia per difendere lo scudetto vinto due settimane fa che per far bella figura nelle varie Coppe, soprattutto in Champions League, Proprio per questo motivo, di fatto, ci sarà un importantissimo calciomercato, il quale sarà finanziato dalla cessione a titolo definitivo di Victor Osimhen. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it