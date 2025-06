Osimhen Al Hilal offerta clamorosa per l’ex obiettivo della Juve | cifre monstre e contatto col Napoli Ci sono sviluppi importanti

Il futuro di Viktor Osimhen si infiamma: l’attaccante del Napoli, già nel mirino della Juventus, potrebbe presto trasferirsi all’Al Hilal con una proposta da 70 milioni di euro. La trattativa è in fase avanzata e un contatto diretto con il club partenopeo potrebbe svelare sviluppi sorprendenti. Resta da convincere il Napoli in una operazione che potrebbe rivoluzionare il mercato estivo. Tutti gli aggiornamenti sulla clamorosa offerta e il possibile nuovo destino del nigeriano.

Osimhen Al Hilal, offerta clamorosa per l'ex obiettivo della Juve: tutti i dettagli sul futuro del nigeriano. Viktor Osimhen, attaccante del Napoli e accostato fortemente al calciomercato Juve, si avvicina sempre di più all'Al Hilal. Per convincere i partenopei, il club arabo ha presentato un'offerta da 70 milioni di euro che sarà difficilmente rinunciabile. PAROLE – «Offerta ufficiale dell'Al-Hilal per Victor Osimhen. Al Napoli andrebbero 65m€ + 5m€ di bonus. Club in contatto per trattare. Si attende il via libera finale dell'attaccante nigeriano».

Osimhen, il Napoli dice no all’Al-Hilal: la Juve pronta all’assalto con 80 milioni - Victor Osimhen, stella del Napoli, rientrerà presto dopo il prestito al Galatasaray. Nonostante l'interesse dell'Al-Hilal, il club partenopeo ha rifiutato l'offerta dei sauditi.

