Osimhen-Al Hilal manca l’accordo entra in gara prepotente il Galatasaray Romano

Osimhen al Hilal si avvicina alla definitiva fumata nera, mentre il Galatasaray si fa avanti con decisione. Fabrizio Romano conferma le tensioni di mercato: il Napoli ha rifiutato la prima offerta dell’Arabia Saudita, ma ora il club turco tenta il sorpasso. La partita sul destino di Victor è più incerta che mai: il vero punto è l’accordo tra il club arabo e l’attaccante, che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Ancora Osimhen! L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano conferma le indiscrezioni di Sky secondo cui il Napoli avrebbe rifiutato la prima offerta dell’Al Hilal per Victor ma rilancia. “L’accordo tra Victor Osimhen e Al Hilal è sul punto di fallire perché non c’è accordo con il giocatore. Il Galatasaray è entrato in gara con forza, cercando di concludere l’affare”. Innanzitutto il punto fondamentale è l’accordo del club arabo con l’attaccante del Napoli che non ci sarebbe. Poi Romano conferma l’inserimento prepotente del Galatasaray che ha sempre detto di non volersi privare del bomber Understand Victor Osimhen deal with Al Hilal, about to collapse as there’s no agreement with the player. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Osimhen-Al Hilal manca l’accordo, entra in gara prepotente il Galatasaray (Romano)

In questa notizia si parla di: Osimhen Hilal Accordo Gara

Osimhen, il Napoli dice no all’Al-Hilal: la Juve pronta all’assalto con 80 milioni - Victor Osimhen, stella del Napoli, rientrerà presto dopo il prestito al Galatasaray. Nonostante l'interesse dell'Al-Hilal, il club partenopeo ha rifiutato l'offerta dei sauditi.

Il Napoli ha rifiutato la prima offerta dell’Al Hilal per Osimhen: gli aggiornamenti - Come rivelato da Sky Sport, il Napoli h rifiutato le prime proposte dell'Al Hilal per Victor Osimhen. Il giocatore nigeriano dovrebbe rientrare al club partenopeo dopo l'avventura ... Secondo tuttojuve.com

Napoli, l'Al Hilal di Inzaghi non molla Osimhen: la nuova offerta e la possibile risposta di De Laurentiis - Gli arabi offrono 70 milioni per il cartellino del centravanti nigeriano che ha sul contratto una clausola rescissoria da 75 milioni ... Da msn.com

SKY - Osimhen e il Napoli dicono "no" alla prima offerta dell'Al-Hilal: le cifre - Il club partenopeo non intende incassare una cifra inferiore rispetto a quella prevista dalla clausola rescissoria: non un euro in meno. Come scrive msn.com

RINNOVO OSIMHEN, NOVITÀ A SORPRESA NEL CONTRATTO CON IL #NAPOLI