Osimhen-Al Hilal dall’Inghilterra gli arabi aspetteranno solo 24 ore prima di abbandonare l’affare

Il mercato in uscita del Napoli si infiamma, con Victor Osimhen al centro di un intricato dilemma internazionale. Dopo le voci di un possibile trasferimento in Arabia, gli arabi sembrano pronti ad abbandonare la corsa nel giro di 24 ore se non riceveranno il via libera dell’attaccante. Un’incertezza che tiene col fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori, mentre il futuro di Osimhen resta appeso a un filo.

Si intensifica il mercato in uscita del Napoli. Il nodo è Victor Osimhem. Il suo futuro è in bilico tra l’Arabia e la Turchia, ma non si riesce a capire quale sia la pista più accreditata, Sull’argomento Ben Jacobs, giornalista di ‘GiveMeSport’ e ‘TalkSport’, scrive che l’Al-Hilal e pronto ad abbandonare la pista Osimhen nelle prossime 24 ore a meno che non ottenga il via libera definitivo dall’attaccante del Napoli. L’offerta è stata accolta positivamente, ma Osimhen non ha ancora accettato. Leggi anche: Osimhen-Al Hilal manca l’accordo, entra in gara prepotente il Galatasaray Jacobs aveva spiegato che all’attaccante del Napoli sono stati offerti quasi 30 milioni di euro a stagione più bonus e potrebbe unirsi alla squadra della Saudi Pro League in tempo per il Mondiale per Club, se tutto va secondo i piani. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Osimhen-Al Hilal, dall’Inghilterra gli arabi aspetteranno solo 24 ore prima di abbandonare l’affare

