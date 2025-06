osimana conferma il giovane attaccante diego gigli con un contratto biennale

In un calcio che guarda al futuro, l’Osimana scommette sui giovani e conferma il talento Diego Gigli con un contratto biennale. La dirigenza giallorossa ha scelto di puntare sul promettente attaccante, figlio d’arte e già protagonista in passato. Questa mossa rafforza la rosa e alimenta le speranze di una stagione all’insegna del successo, con Diego pronto a lasciare il segno e a scrivere nuove pagine della sua carriera.

In casa Osimana (Eccellenza) continuano le conferme. Stavolta con i giovani e nel reparto attaccanti. La dirigenza giallorossa fa sapere che "si è mossa per tempo per confermare il talentuoso attaccante Diego Gigli " facendogli firmare un contratto addirittura di due anni. Un cognome che a Osimo conoscono bene, figlio d’arte, il padre Angelo aveva vestito il giallorosso. Quello che ha indossato anche la stagione passata il figlio Diego, classe 2006, trovando sempre più spazio nel corso della stagione anche se in varie occasioni partendo dalla panchina. Prestazioni che hanno convinto la dirigenza nel confermare Gigli fino al 2027 con un biennale, con la società che sembra intenta a valorizzare i giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it