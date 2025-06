Oroscopo pratico per resistere al burnout – dal 6 al 12 giugno 2025

Sei pronta a affrontare questa settimana con grazia e resilienza? La Luna Nuova nei Gemelli e Mercurio ci invitano a comunicare con sincerità, mentre Venere e Giove in Cancro ci ricordano di essere gentili con noi stesse durante i momenti di cambiamento. Un equilibrio tra parole, emozioni e introspezione sarà la chiave per resistere al burnout e trasformare le sfide in opportunità di crescita. È tempo di abbracciare il cambiamento con delicatezza e determinazione.

La settimana si apre con l'energia sottile e inquieta della Luna Nuova nei Gemelli. È una Luna che parla di molteplicità, di scelte, di parole trattenute troppo a lungo che ora esigono una forma. Mercurio – anch'esso nei Gemelli – ci spinge a dire ciò che sappiamo da tempo ma non avevamo il coraggio di pronunciar e. Intanto, Venere e Giove in Cancro chiedono dolcezza nei cambiamenti: sì all'evoluzione, ma con tenerezza verso noi stesse. È tempo di cambiare pelle. Con delicatezza, ma senza scuse. Oroscopo dal 6 al 12 giugno 2025 con mood e fun tip segno per segno.? Ariete. Mood: Mettere in chiaro le cose Ti senti in bilico tra dire tutto e non dire niente.

