Oroscopo pratico per resistere al burnout – dal 6 al 12 giugno 2025

per trovare l’equilibrio tra desiderio di libertà e bisogno di stabilità. Questa settimana, l’oroscopo pratico ci guida a sfruttare le energie cosmiche per resistere al burnout, coltivando gentilezza e chiarezza. Con un pizzico di consapevolezza, possiamo trasformare le sfide in opportunità di crescita personale. È tempo di ascoltare se stessi e abbracciare con dolcezza i cambiamenti che ci portano più vicini alla serenità.

La settimana si apre con l'energia sottile e inquieta della Luna Nuova nei Gemelli. È una Luna che parla di molteplicità, di scelte, di parole trattenute troppo a lungo che ora esigono una forma. Mercurio – anch'esso nei Gemelli – ci spinge a dire ciò che sappiamo da tempo ma non avevamo il coraggio di pronunciar e. Intanto, Venere e Giove in Cancro chiedono dolcezza nei cambiamenti: sì all'evoluzione, ma con tenerezza verso noi stesse. È tempo di cambiare pelle. Con delicatezza, ma senza scuse. Oroscopo dal 6 al 12 giugno 2025 con mood e fun tip segno per segno.? Ariete. Mood: Mettere in chiaro le cose Ti senti in bilico tra dire tutto e non dire niente.

In questa notizia si parla di: Oroscopo Pratico Resistere Burnout

