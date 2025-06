Orlandi-Gregori ascoltata titolare della profumeria | resta il mistero sulla nota del Sisde su Mirella

Dopo oltre quattro decenni di silenzio, Orlandi Gregori, titolare della profumeria di via Nomentana, si trova nuovamente al centro dell’attenzione. La sua testimonianza sulla scomparsa di Mirella, inserita nel contesto di un mistero ancora irrisolto, riaccende i riflettori su una vicenda avvolta da interrogativi e ambiguità. Quali segreti custodiscono le note del Sisde e il passato di questa vicenda? Seguici per scoprire gli sviluppi più recenti.

Convocata in commissione bicamerale Orlandi Gregori la titolare della profumeria di via Nomentana sulla scomparsa di Mirella: "Mai stata ascoltata in 42 anni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Orlandi Gregori Ascoltata Titolare

Commissione parlamentare: ritrovati appunti di Orlandi con collegamenti al caso Gregori - Nuove rivelazioni scuotono la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.

Orlandi-Gregori, ascoltata titolare della profumeria: resta il mistero sulla nota del Sisde su Mirella - Convocata in commissione bicamerale Orlandi Gregori la titolare della profumeria di via Nomentana sulla scomparsa di Mirella: "Mai stata ascoltata ... Segnala fanpage.it

Orlandi-Gregori, Pignatone: "Non ho elementi per ipotizzare una pista" - Lo ha detto Giuseppe Pignatone, procuratore della Repubblica di Roma dal 2012 al 2019, ascoltato ... sono mai stato titolare del procedimento sulla scomparsa di Orlandi e Gregori e non lo ho ... Si legge su msn.com

Domani sarà ascoltata una amica della Gregori e della Orlandi - I lavori della Commissione proseguiranno poi giovedì con l'audizione del giornalista Pino Nicotri, esperto invece del caso di Emanuela Orlandi e autore, tra gli altri, di un libro dal titolo ... Riporta rainews.it