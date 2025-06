Orchestra inclusiva Oltreconfine propone lezione aperta Aspettando Sheherazade

L’Orchestra Inclusiva Oltreconfine, giovane e vibrante realtà di Pisa, si prepara ad accogliere il pubblico con una lezione aperta che anticipa il grande evento “Sheherazade”. Un'occasione unica per scoprire come musica e inclusione possano creare un ponte tra culture e generazioni, lasciando tutti senza fiato. Preparatevi a vivere un’esperienza coinvolgente che mette in luce il talento dei giovanissimi e la passione dei loro insegnanti, perché questa non è solo musica, ma un messaggio di speranza e integrazione.

Pisa, 5 giugno 2025 – L' Orchestra inclusiva Oltreconfine, attiva a Pisa nel quartiere di Putignano dal 2023, sta crescendo, e nel suo percorso di formazione affronta sempr e nuovi e più impegnativi repertori. Durante il prossimo appuntamento verrà offerto al pubblico un vero e proprio spettacolo musicaledove le possibilità e le potenzialità di questa orchestra, formata da giovanissimi esecutori e dai loro docenti, saranno ben evidenziate e illustrate attraverso attività di musica e movimento, coro, e in ultimo di orchestra contrappuntata da interventi recitati da un gruppo di allievi non musicisti, ma provenienti dalla stessa scuola dei musicisti, la primaria "Moretti" di Putignano.

