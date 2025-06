Orbita | il nuovo pallone ufficiale della Serie A rende omaggio a Renzo Piano

Lega Serie A, in collaborazione con Puma, ha svelato Orbita, il nuovo pallone ufficiale che celebra l’eccellenza italiana nel design e nell’architettura. Ispirato da Renzo Piano, simbolo di innovazione e armonia tra forma e funzione, Orbita incarna la passione e il talento del calcio italiano. Un vero e proprio omaggio all’arte di creare, unendo estetica e performance. Scopriamo insieme come questa innovativa creazione stia rivoluzionando il mondo del pallone.

Puma e Lega Serie A hanno presentato oggi il nuovo pallone da gioco ufficiale della Serie A, Coppa Italia, Supercoppa e competizioni Primavera 1. Si chiama Orbita e si ispira alla filosofia " design with intention ", il pallone rende omaggio all' eccellenza del design italiano e all' architettura contemporanea di Renzo Piano, dove forma e funzione si fondono armonicamente. Di seguito il comunicato della Lega Serie A. "Lega Serie A è la Lega dell'intelligenza tattica, della disciplina e della potenza controllata. Il pallone è dominato con maestria dai campioni in campo. Ma non si tratta solo di controllo, ma di connessione.