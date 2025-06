Orari per vedere le Frecce Tricolori a Punta Marina spettacolo nei cieli

Preparati a vivere un'emozionante esperienza a Punta Marina! Il weekend tra le Frecce Tricolori promette uno spettacolo indimenticabile nei cieli, con prove generali il 6 giugno e il grande show il giorno successivo. Ecco tutto quello che devi sapere: orari, viabilità, parcheggi gratuiti e le informazioni utili per il traghetto e il Navetto Mare, per un evento che resterà nel cuore di tutti.

Venerd√¨ 6 giugno le prove generali, sabato 7 lo show: tutto quello che c'√® da sapere. Le strade chiuse e come cambia la viabilit√†. Dove parcheggiare gratis e le informazioni utili per il traghetto e il Navetto mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - Orari per vedere le Frecce Tricolori a Punta Marina, spettacolo nei cieli

