Ora che Angelina Jolie ha 50 anni ricordiamo i suoi beauty look memorabili

diventare una delle attrici più iconiche di Hollywood, conquistando il pubblico con il suo talento e il suo stile inconfondibile. Ora, a 50 anni, celebriamo i suoi beauty look più memorabili, simboli di eleganza e audacia, che continuano a ispirare generazioni. Un viaggio tra glamour e raffinatezza, per scoprire come Angelina Jolie abbia saputo reinventarsi nel corso degli anni mantenendo sempre un fascino senza tempo.

Nell’ultimo film di cui è stata protagonista ha interpreto la divina Maria Callas, e se c’è un aggettivo che ben definisce Angelina Jolie è proprio “divina”. L’attrice ha compiuto 50 anni il 4 giugno, e nel corso della sua lunghissima carriera ci ha abituato a look mozzafiato che hanno messo in risalto la sua bellezza. Nata a Los Angeles nel 1975, figlia dell’attore Jon Voight e di Marcheline Betrand, Angelina ha iniziato come modella per poi debuttare al cinema: il primo ruolo di rilievo è arrivato con il film Gia (1998), in cui interpreta la top model Gia Carangi. Una performance che le è valsa il Golden Globe e che l’ha proiettata nell’olimpo di Hollywood. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Ora che Angelina Jolie ha 50 anni, ricordiamo i suoi beauty look memorabili

Approfondisci con questi articoli

Aimee Lou Wood e Angelina Jolie insieme nel film Anxious People di Marc Forster - Aimee Lou Wood e Angelina Jolie si uniscono nel cast dell’adattamento cinematografico di *Anxious People*, diretto da Marc Forster.

Segui queste discussioni su X

Da Ragazze Interrotte e Lara Croft a oggi: Angelina Jolie ha cinquant’anni ed è da almeno venticinque che usa l’enorme fama per portare avanti cause e messaggi a scopo umanitario Partecipa alla discussione

Oggi 4 giugno si festeggia il 50esimo compleanno di Angelina Jolie, la donna dal fascino senza tempo #angelinajolie#almanacco#compleanno#cinema https://persemprenews.it/almanacco/50esimo-compleanno-di-angelina-jolie/… Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Extreme plastic surgery? Angelina Jolie teen says she's gotten 50 operations - TomoNews