Opportunità e sfide dell’idrogeno | Graded alla giornata inaugurale del progetto PRHyUS

L'evento inaugurale del progetto PRHyUS ha aperto nuove prospettive sul futuro dell’idrogeno, evidenziando opportunità e sfide cruciali per la transizione energetica. Graded, società napoletana leader nel settore, ha partecipato attivamente rappresentata da figure chiave come Claudio Miranda, Maria Teresa Russo e Maria Assunta Cestaro. Questa iniziativa, parte del programma Interreg Europe, promuove la collaborazione regionale e l’innovazione, rafforzando il ruolo della Campania nel panorama energetico europeo.

Una strategia regionale per l’idrogeno: Graded, società napoletana del settore energetico guidata da Vito Grassi, ha partecipato con Claudio Miranda, responsabile dell’Area Ricerca e Sviluppo, Maria Teresa Russo e Maria Assunta Cestaro, alla giornata inaugurale del progetto PRHyUS, un’iniziativa quadriennale coordinata dalla Regione Campania all’interno del programma Interreg Europe, che punta, tra l’altro, alla collaborazione con altre regioni europee per lo sviluppo di politiche mirate sull’idrogeno e lo scambio di best practices. Il Kick-off Meeting, al quale erano presenti i referenti della Regione Campania, è stato un’occasione per intensificare il dialogo tra attori locali e partner internazionali del progetto, attraverso la condivisione di esperienze, priorità e sfide relative alla diffusione di questa fonte rinnovabile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it