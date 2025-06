Opere XXL nella mostra Smisurata al Centro Pecci di Prato

Scopri la straordinaria esposizione "Smisurata" al Centro Pecci di Prato, dove le opere XXL di grandi artisti italiani e internazionali trasformano gli spazi in un dialogo vibrante tra arte e dimensione. Un viaggio immersivo tra colori, forme e prospettive che sfidano i limiti della percezione. Non perdere questa occasione unica: l'esposizione resterà aperta fino all'8 settembre 2025, invitandoti a vivere l'arte in modo nuovo e coinvolgente.

Prato, 5 giu. (askanews) - Smisurata, Opere XXL dalla collezione del Centro Pecci è la mostra aperta fino all'8 settembre 2025 negli spazi del Gamberini allestita dall'architetto Ibrahim Kombarji in dialogo con il team del Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci con opere di Marco Bagnoli, Luca Bertolo, Lorenzo Bonechi, Enzo Cucchi, Caterina De Nicola, Karen Kilimnik, Will Kopf, Jannis Kounellis, Lorenza Longhi, Mario Merz, Jacopo Milioni, Julian Opie, Mimmo Paladino, Paolo Parisi e Remo Salvadori. Ne ha parlato ad Askanews il direttore del Centro Pecci Stefano Collicelli Cagol: "Smisurata, Opere XXL dalla collezione del Centro Pecci continua idealmente il percorso di Eccentrica, che è la collezione permanente che è stata allestita dai Formafantasma all'interno dell'ala nuova Nio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Opere XXL nella mostra Smisurata al Centro Pecci di Prato

Altre letture consigliate

A Centro Pecci Books La caduta di un impero - A Pecci Books, sabato 17 maggio alle 10.30, si terrà un incontro dedicato a "La caduta di un impero: Tangentopoli e dintorni".

Ne parlano su altre fonti

Due nuove mostre al Centro Pecci: eccole in anteprima