Operazione Nostalgia | Totti Zanetti e Adriano in campo al Tardini di Parma

L’attesa è finita: “Operazione Nostalgia” torna a scaldare i cuori dei tifosi con un evento speciale al Tardini di Parma. I campioni del passato, da Totti e Zanetti ad Adriano, si preparano a rivivere le emozioni delle gloriose stagioni, regalando spettacolo e ricordi indelebili. Un’occasione unica per rivedere in campo le leggende del calcio italiano e internazionale. Si apre così una nuova pagina di storie e passione che resterà impressa nella memoria di tutti gli appassionati.

I campioni di un tempo neppure troppo lontano sono pronti a scendere in campo per una nuova edizione di “Operazione Nostalgia“. Dai piedi educati di Gianfranco Zola e Juan Sebastian Veron a quellli di Hristo Stoichkov e poi Dino Baggio, Diego Fuser, Antonio Benarrivo, Mauro Bressan. Ma soprattutto accanto le “bandiere“ storiche del nostro calcio, ovvero Francesco Totti, Javier Zanetti, con l’ex beniamino di Inter e Parma, ovvero Adriano. Si ritroveranno tutti insieme domenica allo stadio “Ennio Tardini” di Parma. Un evento che ha conquistato un successo incredibile nelle passate stagioni, spostando migliaia di persone da tutta Italia, e che quest’anno chiuderà in bellezza il Festival della Serie A (si svolgerà nella cittadina emiliana proprio da domani a domenica). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net