Operazione dell' Antimafia | sequestrata una nave Elicotteri in volo

Un'operazione antimafia di vasta portata scuote l'isola d'Ischia, con un blitz coordinato tra Polizia di Stato e Guardia Costiera. Sequestrata la nave 'Giuseppina Prima' e coinvolti anche elicotteri in volo, testimonianza della determinazione delle forze dell'ordine nel contrasto alle criminalitĂ organizzate. Questa azione dimostra come la lotta alla mafia continui a essere una prioritĂ nazionale, con risultati concreti e simbolici che rafforzano la sicurezza dei cittadini.

Un'operazione della Dda, condotta anche con l'ausilio di un elicottero, è in corso sull'isola d'Ischia, a Casamicciola Terme: sequestrata la nave 'Giuseppina Prima', della compagnia di navigazione Traspemar. Il blitz, che vede operare congiuntamente la Polizia di Stato e la Guardia Costiera, è.

