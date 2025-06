Operaio morto nei campi aperto fascicolo per omicidio colposo | da chiarire le circostanze dell' infortunio

L’incidente sul lavoro che ha spezzato la vita ad Astrit Elezi, 38enne albanese, in un'azienda agricola di Solarolo, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze di questa tragedia, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e fare luce su una perdita umana così grave. Resta alta l’attenzione sulla vicenda, mentre si attendono sviluppi giudiziari e misure concrete per prevenire futuri incidenti.

Avanzano le indagini sulla tragica morte del 38enne albanese Astrit Elezi, che ha perso la vita nell'infortunio sul lavoro avvenuto martedì pomeriggio negli spazi di un'azienda agricola in via Viazza a Solarolo. Sul posto, dopo la scoperta del decesso, sono subito partiti i rilievi, portati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Operaio morto nei campi, aperto fascicolo per omicidio colposo: da chiarire le circostanze dell'infortunio

Argomenti simili trattati di recente

Operaio agricolo morto sul lavoro, i sindacati: "Partire subito con i rappresentanti della sicurezza del comparto" - I sindacati si mobilitano dopo la tragica morte di un operaio agricolo di 57 anni, originario dell'Albania, avvenuta mentre lavorava alla sistemazione di idrovore per l'irrigazione.

Segui queste discussioni su X

Un operaio 38enne è morto schiacciato dalle forche di un muletto che lui stesso stava manovrando, durante il lavoro in un'azienda agricola del Ravennate. Tweet live su X

Schiacciato dalle forche del muletto, morto operaio 38enne https://ilsole24ore.com/art/schiacciato-forche-muletto-morto-operaio-38enne-AHlqCm5?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1749027299… Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

OPERAIO MORTO NEL CANTIERE, INDAGATI PER OMICIDIO COLPOSO INGEGNIERE E IMPRENDITORE