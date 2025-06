operaio ferito mentre spurga un tombino ricoverato in gravi condizioni a brescia

Una tragedia si è consumata a Iseo, quando un operaio di 60 anni, impegnato nello spurgo di un tombino, è rimasto gravemente ferito. L’incidente, avvenuto ieri intorno alle 12 lungo via Ippolito Antonioli, ha suscitato preoccupazione nella comunità e nel personale delle forze dell’ordine. La sua condizione resta critica, mentre i soccorritori cercano di fare luce sulle cause di questo incidente che ha scosso la tranquilla zona nord del paese.

Paura per un operaio vittima di un infortunio ieri attorno alle 12 a Iseo, lungo via Ippolito Antonioli, la strada che conduce ai campeggi della zona nord del paese e che corre parallela alla ferrovia Brescia Iseo Edolo. L'area non è distante dalla caserma dell'Arma e da quella della polizia stradale iseane. Un operaio di 60 anni, dipendente di un'azienda specializzata in spurghi, è rimasto ferito durante un intervento su un tombino. Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, l'uomo stava maneggiando una lancia ad acqua ad alta pressione quando sarebbe inciampato, cadendo rovinosamente a terra e finendo parzialmente nel tombino stesso.