Open! | gli architetti aprono i loro studi al pubblico anche a Genova

Gli studi degli architetti di Genova si aprono al pubblico per l’edizione 2024 di "Open!", l’evento nazionale del Consiglio degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Il 13 e 14 giugno, la città si trasforma in un palcoscenico di creatività e innovazione, con laboratori, visite e incontri che coinvolgono cittadini e professionisti. Un’occasione unica per scoprire il mondo dell’architettura e riscoprire il valore del bello e sostenibile nel nostro territorio.

