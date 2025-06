Open Day Parrella Tools il 7 e 8 giugno in mostra i nuovi elettroutensili

Se sei appassionato di strumenti professionali o semplicemente curioso di scoprire le ultime novità nel mondo degli elettroutensili, non puoi perderti l’Open Day di Parrella Tools il 7 e 8 giugno 2025 a Benevento. Due giornate ricche di dimostrazioni dal vivo e presentazioni dei nuovi cataloghi di marchi di eccellenza come USAG, Makita, HIKOKI, JBM, Beta e DeWalt. Un’occasione imperdibile per toccare con mano innovazione e qualità. L'appuntamento ti aspetta!

Tempo di lettura: < 1 minuto Una due giorni di Open Day dal 7 al 8 giugno 2025 organizzata dalla Parrella Tools in località Pezzapiana, zona industriale Benevento. Un’occasione importante per conoscere i nuovi cataloghi degli ellettroutensili con dimostrazioni dal vivo sul loro utilizzo. Un plurimarche con prodotti targati USAG, Makita, HIKOKI, JBM, Beta e DeWalt. Appuntamento il 7 giugno dalle 9 alle 18 e l’8 giugno dalle 9 alle 13. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Open Day Parrella Tools, il 7 e 8 giugno in mostra i nuovi elettroutensili

