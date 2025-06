Onore e memoria in piazza | le foto della festa dell’Arma dei Carabinieri ad Arezzo

Nella suggestiva cornice di Arezzo, l'Arma dei Carabinieri ha celebrato con orgoglio e rispetto il valore dell'onore e della memoria. La festa, ricca di emozioni e momenti significativi, si è trasformata in un tributo vivente alla dedizione e al coraggio di coloro che proteggono la nostra comunità. Scopriamo insieme le foto più belle di questa straordinaria giornata, un omaggio che rimarrà nel cuore di tutti.

L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Onore e memoria in piazza: le foto della festa dell’Arma dei Carabinieri ad Arezzo

In questa notizia si parla di: Onore Memoria Piazza Festa

#Arzano celebra la Festa della #Repubblica e accende i riflettori su #Gaza. Pace, libertà, memoria: i valori che ci uniscono http://nanotv.it #2giugno #NanoTV Partecipa alla discussione

#Biella2025 #AdunataAlpini2025 #Alpiniportatoridisperanza L’Associazione Nazionale Alpini #ANA celebra con una festa di popolo il valore alpino, le sue radici antiche e l’impegno sociale degli “Alpini portatori di speranza” - slogan della #96AdunataAlpini Partecipa alla discussione

Festa dell’Arma in piazza del Popolo - I carabinieri del Comando provinciale di Fermo commemorano il 211esimo anniversario della loro fondazione con una cerimonia ufficiale che ... Scrive msn.com

Due giugno, dal Sacrario d’Oltremare al concerto in piazza, la Festa della Repubblica a Bari - Con “I volti per la memoria”, l’omaggio ai militari caduti. Davanti alla prefettura la cerimonia dell’alzabandiera con la lettura dei messaggi del Capo dello Stato e del ministro della Difesa ... Come scrive msn.com

2 Giugno: volti e tricolore per la Festa della Repubblica in piazza - La cerimonia dell’alzabandiera e l’omaggio ai valori costituzionali hanno riunito istituzioni e cittadini nel cuore di Cremona per celebrare l’identità repubblicana e la memoria collettiva ... Segnala laprovinciacr.it

Giornata della Vittoria in Russia, maxi-parata militare sulla Piazza Rossa