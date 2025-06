Oneri nell' area industriale regge il ' tetto' fissato dalla Regione | bocciato il ricorso dell' Asi

Il mondo industriale campano si confronta con nuovi limiti sugli oneri di insediamento, stabiliti dalla regione e ora confermati dal Tar della Campania, che ha bocciato il ricorso del Consorzio Asl di Caserta. La decisione rafforza l’orientamento regionale verso una maggiore regolamentazione e uniformità , ma apre anche un confronto su come bilanciare sviluppo economico e sostenibilità . Un passaggio che segna un importante punto di svolta per il settore industriale locale.

Il Tar della Campania boccia il ricorso del Consorzio Asl di Caserta che aveva impugnato la delibera della giunta regionale con cui sono stati uniformati gli oneri di insediamento a carico delle imprese all’interno degli agglomerati industriali della Campania. Tra i motivi del ricorso. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Oneri nell'area industriale, regge il 'tetto' fissato dalla Regione: bocciato il ricorso dell'Asi

