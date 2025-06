On the moon again al Planetario Pythagoras si celebra lo sbarco dell' uomo sulla luna

Se siete affascinati dal mistero dello spazio e desiderate rivivere l’emozione di quel storico momento, non potete perdere questa straordinaria serata al Planetario Pythagoras. Venerdì 6 giugno alle ore 21, immergetevi in un viaggio tra scienza e meraviglia, con visite guidate, spettacoli immersivi e l’osservazione del Satellite. Un’esperienza unica per grandi e piccini, per scoprire i segreti della Luna e celebrare il traguardo dell’esplorazione umana.

Al Planetario Pythagoras della Città Metropolitana si celebra lo sbarco dell'uomo sulla luna. Appuntamento venerdì 6 giugno alle ore 21 con un ricco programma che prevede la visita guidata sotto la cupola del Planetario, spettacolo fulldome "100 anni di eternità" e osservazione del Satellite con.

