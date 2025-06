Omicidio Pierina Paganelli la perizia che può cambiare tutto | cosa dicono i risultati

Un'ombra avvolge Rimini, dove il caso di Pierina Paganelli tiene tutti col fiato sospeso. Le nuove analisi forensi potrebbero essere la chiave per svelare la verità, ma i risultati della perizia mettono in discussione le certezze finora acquisite. La scena del crimine, le immagini e gli elementi investigativi si intrecciano in un rebus che potrebbe cambiare tutto. È un momento cruciale: cosa riveleranno davvero i risultati e come influenzeranno il destino di Louis Dassilva?

È una serata tipica di ottobre a Rimini, ma l’atmosfera è carica di tensione. Nell’ombra di via del Ciclamino, una telecamera di sicurezza cattura una scena che potrebbe riscrivere il destino di Louis Dassilva, unico sospettato dell’omicidio di Pierina Paganelli. Le immagini, però, lasciano più domande che risposte. Il mistero si infittisce quando il collegio peritale, incaricato di analizzare le riprese, conclude che non si può determinare con certezza il colore della pelle del soggetto ripreso. Questo dettaglio, apparentemente insignificante, potrebbe rivelarsi decisivo per l’indagine. L’altezza della figura ripresa non corrisponde a quella di Dassilva, gettando un’ombra di dubbio sulla sua colpevolezza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

