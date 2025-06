Omicidio di via Zanolini | una camicia da donna sotto la testa di Marra

Un inquietante dettaglio emerge dall’indagine sull’omicidio di via Zanolini: una camicetta da donna, insanguinata, ritrovata sotto la testa di Giuseppe Mazza. Questo reperto potrebbe essere decisivo nel dipanare la complicata vicenda giudiziaria che vede coinvolta Lorenza Scarpante, sospettata di aver commesso l’omicidio volontario. La verità si fa più complessa e il mistero si infittisce, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Bologna, 5 giugno 2025 – Una camicetta da donna, completamente intrisa di sangue. Sistemata a mo’ di cuscino sotto la testa di Giuseppe Mazza. L’hanno repertata gli specialisti della Sezione investigazioni scientifiche in via Zanolini. Un ulteriore tassello che potrebbe andare ad aggravare la situazione di Lorenza Scarpante, moglie della vittima, attualmente alla Dozza con l’ accusa di omicidio volontario aggravato. La legale di Scarpante, l’avvocato Chiara Rizzo, ha annunciato che presenterà ricorso al Riesame, “perché sono convinta che le cose non siano andate come ritiene la Procura”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di via Zanolini: una camicia da donna sotto la testa di Marra

Leggi anche questi approfondimenti

Omicidio di via Zanolini, la moglie indagata: “È caduto, l’ho trovato così” - Il 28 maggio 2025, la tragica scoperta di un omicidio ha scosso Bologna: nel tinello di via Zanolini, il corpo senza vita di Giuseppe Marra, 59 anni, giaceva a terra, ridotto in condizioni disastrose dopo aver subito colpi mortali.

Segui queste discussioni su X

È stata aperta un’indagine per omicidio in relazione alla morte di un uomo di 59 anni, originario di Aosta, trovato senza vita nel suo appartamento – in via Zanolini – a Bologna... Tweet live su X

Omicidio di via Zanolini, increduli i clienti del bar: “Coppia gentile”. Marra e quell’occhio nero Tweet live su X