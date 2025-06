Omicidio di Cataldo Aloisio | al processo d’appello bis altri due ergastoli Chi sono i condannati

Il processo d'appello bis sull'omicidio di Cataldo Aloisio si arricchisce di nuove condanne all’ergastolo, portando alla luce aspetti ancora oscuri di un delitto di stampo mafioso. Due uomini sono stati condannati per aver contribuito a spegnere la vita dell’imprenditore di Cirò Marina, vittima di un agguato che ha sconvolto la comunità nel 2008. Chi sono i condannati e cosa ha rivelato questa nuova fase del processo?

San Giorgio su Legnano, 5 giugno 2025 – Due nuove condanne all’ergastolo sono state pronunciate nel processo d’appello bis legato all’omicidio di Cataldo Aloisio, imprenditore edile di 34 anni originario di Cirò Marina, assassinato in un agguato di stampo mafioso il 27 settembre 2008. Il suo corpo fu ritrovato senza vita la mattina stessa, abbandonato nei pressi del cimitero di San Giorgio su Legnano. Il processo, riaperto per far luce sul ruolo di eventuali complici del già condannato Vincenzo Rispoli – capo della cosca di ‘ndrangheta attiva tra Legnano e Lonate Pozzolo – si è concluso con la decisione della seconda Corte d’Assise d’Appello di Milano di infliggere la pena dell’ergastolo a Vincenzo Farao e Francesco Cicino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it