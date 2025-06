Omicidio Denisa Maria Adas Paun | Vasile Frumuzache confessa anche il delitto di un’altra donna

Una vicenda agghiacciante scuote Montecatini Terme: Vasile Frumuzache, guardia giurata di 32 anni, ha confessato non solo l’omicidio di Denisa Maria Adas Paun, ma anche quello di un’altra donna, Ana Maria Andrei. La sua confessione sconvolge le indagini e apre un inquietante capitolo sul dramma di violenza e omertà che ha colpito la comunità. La storia si infittisce tra misteri e rivelazioni scioccanti…

La guardia giurata ha rivelato di aver ucciso anche Ana Maria Andrei. Vasile Frumuzache, 32 anni, guardia giurata residente a Monsummano Terme (Pistoia), ha confessato di essere responsabile non solo dell’omicidio di Denisa Maria Adas Paun, ma anche di quello di Ana Maria Andrei, un’altra escort di origine romena scomparsa il 1° agosto 2024 a Montecatini Terme. ‘Ha detto no a una prestazione a pagamento’. La scioccante rivelazione è avvenuta nel corso di un nuovo interrogatorio davanti ai magistrati di Prato. Dopo l’arresto per il primo delitto, avvenuto il 4 giugno, Frumuzache ha ammesso l’ulteriore omicidio, spiegando di aver accoltellato Ana Maria quando la donna aveva tentato di scappare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it