Omicidio Denisa Adas l' uomo fermato avrebbe confessato

L’arresto e la confessione dell’uomo coinvolto nel tragico caso di Maria Denisa Adas hanno scosso l’intera comunità. La giovane romena, scomparsa tra il 15 e il 16 maggio da un residence di Prato, è stata trovata senza vita a Montecatini Terme, nasconda tra i rovi. Subito dopo il ritrovamento, le autorità hanno intensificato le indagini, cercando di fare luce su un motivo tanto insospettabile quanto crudele.

L’uomo fermato per la morte di Maria Denisa Adas, 30enne romena scomparsa da un residence di Prato tra il 15 e il 16 maggio, ha confessato dopo lunghe ore di interrogatorio. “Mi ricattava e per questo l’ho uccisa”, avrebbe detto agli inquirenti, come riportato da varie testate. Il corpo della donna è stato ritrovato ieri, 4 giugno, a Montecatini Terme, nascosto tra i rovi nei pressi di un casolare abbandonato. Subito dopo il ritrovamento era stato fermato Vasile Frumuzache, guardia giurata, 32enne sposato e con due figli, anche lui romeno, residente a Monsummano Terme (Pistoia). Le accuse sono di omicidio e soppressione di cadavere. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it