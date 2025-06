Omar il ricordo della sua scuola | Che il tuo sorriso possa ispirarci La mamma | Vogliamo giustizia

Nel cuore di questa scuola, un tocco di magia e memoria si intrecciano per rendere omaggio a Omar Bassi. Il murales di Luca ‘Zak’ Coia, il cortile adornato da un ulivo e una targa, e le T-shirt con la scritta “Omy blanco vive” sono testimonianze tangibili di un ricordo che vive e ispira. La sua bontà, il sorriso e il desiderio di giustizia continuano a illuminare i nostri giorni, perché il suo spirito possa brillare sempre più forte.

In corridoio un murales realizzato dallo street artist Luca 'Zak' Coia che ritrae Omar che sorride, come faceva sempre, accanto alla frase "Che il tuo sorriso possa brillare fin qua giù e il ricordo della tua bontà possa ispirare ogni giorno i nostri cuori". Nel cortile della scuola un ulivo e una targa - "Omar Bassi, sempre nei nostri cuori" - voluta dagli studenti del corso di agraria. T-shirt con la scritta "Omy blanco vive" e palloncini bianchi e azzurri lanciati in cielo. Così ieri mattina famigliari, amici, studenti e professori dell'istituto Pareto di Milano hanno ricordato Omar Bassi, il 23enne di Bollate, morto il 5 agosto 2024 per emorragia cerebrale all'ospedale di Reggio Calabria, mentre era in vacanza con i suoi genitori e alcuni cugini, quindici giorni dopo essere stato picchiato dai buttafuori in un locale di Origgio (Varese).