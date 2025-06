Olympic Dream Cup | trionfo per l' Emilia nel taekwondo al Foro Italico

Al Foro Italico di Roma, l’Emilia si è imposta trionfante nella "Olympic Dream Cup", la prestigiosa Coppa Italia di taekwondo. Tra protagonisti indiscussi, tre atleti reggiani del Taekwondo Tricolore hanno brillato, guidati dal mentore Daniele Frascari. Elia Torre conquista l’oro tra i senior, Greta Guaita si distingue con una performance eccezionale, mentre Agata Carretti conquista il bronzo, confermando il talento e la determinazione della regione. Un risultato che rafforza la tradizione di eccellenza in questa disciplina.

Al Foro Italico di Roma si è disputata una manifestazione nazionale di taekwondo. Denominata " Olympic Dream Cup ", è la Coppa Italia per regioni, suddivisa per categorie giovanili e senior. Tre i reggiani in grande evidenza e appartenenti al Taekwondo Tricolore, guidato come sempre da Daniele Frascari. Elia Torre ha vinto la medaglia d’oro tra i senior, ben imitato da Greta Guaita. Bronzo, invece, per Agata Carretti, ancora sul podio dopo l’argento agli assoluti. Fra i convocati per la selezione regionale c’erano anche Gabriele Carbone e Thomas Rosato. Ottimo il risultato conseguito dall’ Emilia che ha conquistato la classifica a squadre nella categoria Senior Femminile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net