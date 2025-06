Oltre l’abbandono | quando il canile diventa rinascita Il documentario che ti farà venire voglia di adottare un cane per sempre

Oltre l'abbandono: quando il canile diventa rinascita. Il documentario di Gian Marco Papa vi condurrà in un viaggio emozionante tra storie di speranza, rinascita e amore incondizionato. Attraverso testimonianze di volontari, operatori e adottanti, scoprirete che ogni cane ha una seconda possibilità e merita di trovare una famiglia. Un invito a riflettere e agire, perché ogni vita conta e può cambiare il nostro cuore.

Gian Marco Papa, volontario e film maker, ha dato vita a un racconto corale in cui volontari, operatori di canile, istruttori cinofili e adottanti riescono a testimoniare che "i cani di nessuno" sono solo individui che non sono stati capiti né trattati da esseri senzienti e che nei canili ci sono tanti soggetti solo in attesa della giusta adozione. Un documentario intenso che riesce a dare molte risposte e spiegare perché tra i tanti problemi oggi il principale è la sofferenza che patiscono i Terrier di tipo Bull abbandonati nelle strutture di tutta Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it