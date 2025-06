Oltre la terapia | il progetto musicale udinese che sta rivoluzionando il mondo dell' autismo

Oltre la terapia tradizionale, un progetto musicale udinese sta aprendo nuove strade nel supporto all'autismo. Elena Bulfone, madre e presidente della Fondazione Progettoautismo Fvg, con il suo esempio di amore e determinazione, testimonia come l’arte possa diventare uno strumento potente di connessione e speranza. Il suo racconto ci invita a scoprire come la musica possa trasformare vite e abbattere barriere, rivoluzionando il modo di affrontare questa sfida.

"Mio figlio è un ragazzo con autismo grave e adesso non è qui. Ma solo fisicamente, perché lui è sempre con me. Ce l'ho anche in questo momento sulle spalle". Elena Bulfone, prima di essere presidente della Fondazione Progettoautismo Fvg, è donna e madre. Nel 1996 è nato Alessandro, il suo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it