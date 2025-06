Oltre duecento persone all’Olubra Tennis Club di Creta per la prima Festa Azzurra

Oltre duecento persone hanno animato l’Olubra Tennis Club di Creta per la Prima Festa Azzurra, un evento che ha unito cittadini e politica in un clima di entusiasmo e condivisione. Lunedì 2 giugno, tra sorrisi e dibattiti costruttivi, si è rafforzata la comunità, dimostrando quanto sia importante il dialogo tra cittadini e rappresentanti. Un successo che segna l’inizio di una nuova stagione di partecipazione e impegno civile, testimoniando il valore della giornata.

Oltre 200 persone hanno preso parte, lunedì 2 giugno, alla Prima Festa Azzurra organizzata da Forza Italia Castel San Giovanni all’Olubra Tennis Club. Una serata all’insegna della partecipazione, della convivialità e del confronto politico, svoltasi in un’atmosfera serena e positiva, resa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Oltre duecento persone all’Olubra Tennis Club di Creta per la prima Festa Azzurra

