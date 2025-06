olimpiadi e pace a piedi nel cuore della guerra

olimpiadi invernali del 2026. Un cammino simbolico che unisce passato e futuro, memoria e speranza, invitando tutti a riscoprire i valori universali di pace e solidarietà attraverso l’esperienza diretta della natura e della storia. Camminare per costruire un mondo migliore, passo dopo passo.

Un trekking speciale lungo i luoghi della Prima guerra mondiale per riscoprire i valori della pace e dello spirito olimpico in un periodo caratterizzato da tanti conflitti. Camminare nella storia per costruire il futuro. È questa l’ispirazione de "I Giochi sul Sentiero della Pace", una speciale iniziativa che collega i sentieri del Parco Nazionale dello Stelvio alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, di cui Bormio sarà host venue per le gare di Sci Alpino maschile e di Sci Alpinismo. L’esperienza si inserisce nel programma "Italia dei Giochi", un progetto nato da Fondazione Milano Cortina 2026 in collaborazione con Coni e Cip per promuovere una sana pratica sportiva con particolare attenzione su sostenibilità ed inclusione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it