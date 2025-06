olimpiadi da vivere non da guardare brian chesky ceo di airbnb lancia le esperienze con gli atleti di milano cortina 2026

Olimpiadi da vivere, non da guardare: questa la visione di Brian Chesky, CEO di Airbnb, che lancia un innovativo progetto per coinvolgere atleti e appassionati nelle atmosfere di Milano-Cortina 2026. Con esperienze autentiche e condivise, l’obiettivo è creare un legame profondo tra le persone e lo spirito olimpico. Prepariamoci a vivere moments unici, dove ogni emozione diventa parte di qualcosa di più grande.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Bring people together. Con queste tre parole, Brian Chesky — CEO e co-fondatore di Airbnb — ha riassunto l’obiettivo del progetto presentato pochi giorni fa alla Torre Allianz di Milano, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. Accanto a lui, nella sala che guardava la città dall’alto dei suoi 47 piani, tra gli speaker c’erano Arianna Fontana, leggenda dello short track e protagonista di una delle esperienze Airbnb, e Giovanni Malagò, presidente del CONI e della Fondazione Milano Cortina. 🔗 Leggi su Gqitalia.it