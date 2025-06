Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi Serie A basket 2025 | orario gara-3 programma tv streaming

Oggi, giovedì 5 giugno, si accendono i riflettori sull’atteso scontro tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, protagonisti della terza sfida delle semifinali playoff Serie A 2025. Dopo due gare intense e combattute, le due storiche rivali si affrontano all’Unipol Forum di Assago alle 20:45, in un match che promette adrenalina e spettacolo. Scopri il programma tv e streaming per non perderti neanche un istante di questa battaglia decisiva!

Mandate in archivio le prime due sfide per la semifinale scudetto, Olimpia Milano e Virtus Bologna ritornano in campo oggi giovedì 5 giugno all'Unipol Forum di Assago (Milano) – palla a due alle ore 20:45 – per gara-3 delle semifinali playoff per la Serie A di basket 2025. Dopo aver perso gara-1 (68-67) la squadra campione d'Italia è riuscita a pareggiare i conti nella successiva gara-2 disputata sempre alla Segafredo Arena con una dimostrazione di forza chiusa con quasi venti punti di scarto ( 66-85 ). Nikola Mirotic e Zach LeDay proveranno a trascinare ancora una volta i compagni di fronte al pubblico di casa, per poi andare a giocarsi il primo match-point nella prossima gara-4 sempre ad Assago.

